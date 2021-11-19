Преподаватели томских вузов отмечают профессиональный праздник

В Томской области шесть университетов, 19 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники каждого из них. Фото: Андрей КАРА

В России 19 ноября 2021 года впервые отмечается День преподавателя высшей школы. «Это праздник для более чем 250 тысяч преподавателей российских университетов», - говорится в заявлении министерства науки и высшего образования.

- Университетский преподаватель — значимая фигура в жизни многих людей. Уверен, что каждый студент и выпускник ТПУ с легкостью назовет фамилию преподавателя, на чьих парах было особенно интересно, кто выкладывался на все сто, помогал учиться критически мыслить, — заявил и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский, в свою очередь, отметил, что «когда в университет приходит 16-17-летний студент, именно здесь происходит его становление как личности, именно наша университетская среда и преподаватели сопровождают новое молодое поколение».

«Появление этого дня в календаре праздничных дат является убедительным свидетельством важности работы вузовского преподавателя для страны», - говорится в поздравлении на сайтах ТУСУРа, ТГПУ и ТГАСУ.