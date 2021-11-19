В Томске совершено разбойное нападение на 35-летнюю жительницу областного центра

В кабине лифта томичка оказалась один на один с нападавшим. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Томске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину; нападение произошло в кабине лифта, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД по Советскому району поступило сообщение от жительницы областного центра 1986 года рождения о том, что неизвестный напал на нее в подъезде одного из домов по улице Лебедева и похитил принадлежащее ей ювелирное изделие», - говорится в сообщении УМВД России по Томской области.

По предварительным пока данным, днем на проспекте Комсомольском мужчина обратил внимание на случайную прохожую, а точнее на золотые серьги, которые были на женщине.

Мужчина подобрал с земли часть разбитой бутылки и зашел вслед за женщиной в подъезд дома, а затем в лифт. В кабине лифта подозреваемый стал угрожать обладательнице дорогих украшений бутылочным осколком, в какой-то момент женщина сумела выйти на лестничную площадку, где начала кричать и привлекать таким образом внимание.

Мужчина сорвал с томички золотую сережку и убежал с места преступления.

Подозреваемого в нападении задержали, им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности томич, 1993 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».