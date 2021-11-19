Пешеходы физически не защищены на дороге, напоминают в ГИБДД. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области зафиксирован рост наездов на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов. Количество подобных дорожных происшествий выросло более чем на 7%, число раненых увеличилось на 26%. Об этом заявил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Томской области Александр Золотарев.

- По сравнению с водителями, пешеходы физически не защищены и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью, - заявил Золотарев.

Главный инспектор региона добавил, что нарушение Правил дорожного движения водителями является неблагоприятным фактором, существенно влияющим на аварийность в регионе. По его словам, водителями совершено 85% ДТП от всех зарегистрированных в Томской области.

Из числа муниципалитетов, на территории которых отмечен рост погибших, особо выделяются Стрежевой, Шегарский и Бакчарский районы, - отметил также глава томской Госавтоинспекции.