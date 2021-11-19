Инфляция в Томской области в октябре оказалась наименьшей среди сибирских регионов

Местный картофель пользовался повышенным спросом у других регионов, где урожай снизился из-за плохой погоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре 2021 года инфляция в Томской области составила 6,8%, сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-служба Отделения Томск Банка России. На общий показатель ощутимее всего повлияли цены на продукты, которые за 12 месяцев увеличились почти на 9%.

– В октябре ускорился рост цен на все виды мяса. Меньше других подорожало в годовом выражении мясо индейки – на 3,4%. А самый быстрый рост статистика зафиксировала по куриному мясу. И причина здесь одинаковая для всей России: выросли издержки производителей вслед за ценами на корма, импортные кормовые добавки и витамины. При этом стоимость куриного мяса в Томской области в октябре сохранялась ниже, чем в целом по стране и Сибири, благодаря высокой самообеспеченности данным продуктом, – рассказала Татьяна Толкмит, заместитель управляющего Отделением Томск Банка России.

По ее словам, на овощных прилавках изменения цен на отдельные продукты были более существенные. Так, причиной продолжающегося роста цен на картофель аграрии называют все тот же рост издержек – их расходы выросли вслед за ростом цен на удобрения и средства защиты урожая. Кроме того, местный картофель пользовался повышенным спросом у других регионов, где урожай снизился из-за неблагоприятных погодных условий.

В сообщении добавляется, что годовой темп прироста цен на непродовольственные товары ускорился до 6,9%, на услуги – замедлился до 3,7%.