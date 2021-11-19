За вымогательство 20 тысяч рублей и похищение человека будут судить двух жителей Каргасокского района Томской области

Угрожая топором, двое молодых людей, требовали у знакомого мужчины деньги. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Каргасокский районный суд Томской области направлено уголовное дело в отношении двух жителей райцентра, обвиняют которых в похищении человека и вымогательстве, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Каргасокского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 26-летних местных жителей, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2021 года двое мужчин подвозили своего знакомого в машине, в ходе поездки между ними произошел словесный конфликт.

Спустя несколько часов молодые люди вновь встретились со знакомым и повели себя крайне агрессивно. Вдвоем они избили его, затем угрожая топором, стали вымогать 20 тысяч рублей.

После мужчину насильно затолкали в багажник легкового авто и повезли к нему домой за деньгами.

Из-за неисправности машины, случилась непредвиденная остановка на дороге. Именно в этот момент потерпевший сумел выбраться из багажника и убежать от похитителей, а когда добрался до населенного пункта, обратился в полицию.