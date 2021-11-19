В минувшие сутки в Томске вышло почти 140 единиц спецтехники на расчистку дорог от снега

В пятницу, 19 ноября, днем уборка и вывоз снега будут производиться на ул. Суворова от ул. Лазо до ул. Мичурина, Иркутском тракте, путепроводе от ул. Транспортной до 1-й Рабочей. Также планируется очистить остановки и пешеходные переходы в районе Иркутского тракта. Фото: Ксения Высотина

В Томске в минувшие сутки на расчистку дорог от снега вышло почти 140 единиц спецтехники. Также 125 человек были задействованы на ручной уборке снега, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В четверг днем и в ночь на пятницу на улицах города работало 137 единиц техники «ТомскСАХ», которая расчищала дороги и тротуары, посыпала их противогололедной смесью и вывозила снег. Кроме того, 125 человек были задействованы на ручной уборке снега», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что механизированные звенья, фронтальные погрузчики убирали и вывозили снег с участков улиц Клюева, Балтийской, Елизаровых, Рабочей, 1-й Рабочей, Суворова, Новгородской, Тверской, Кулагина, пр. Кирова, перекрестка Фрунзе-Белинского, площади у Драмтеатра, переулков Нечевского и Макушина, Иркутского тракта. Роторная перекидка снега велась на улицах Обручева, Кольцевой, съезде на ул. Писемского от ул. Балтийской.

Также уточнятся, что на 15 участках улиц автогрейдер произвел скалывание снега: на ул. К. Маркса, Гагарина, Советская, ул. А. Иванова, пер. Нахановича, Кооперативный. Мини-трактор расчистил более 90 тротуаров.

В мэрии добавили, что в пятницу, 19 ноября, днем уборка и вывоз снега будут производиться на ул. Суворова от ул. Лазо до ул. Мичурина, Иркутском тракте, путепроводе от ул. Транспортной до 1-й Рабочей. Также планируется очистить остановки и пешеходные переходы в районе Иркутского тракта.