Житель города Стрежевой был оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление соседки

В сентябре текущего года, встретив свою соседку на улице, мужчина начал оскорблять женщину в грубой нецензурной форме, причинив заявительнице моральные и нравственные страдания. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области в городе Стрежевой местный 60-летний житель был оштрафован за оскорбление соседки. Мужчина начал оскорблять женщину в грубой нецензурной форме, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Между заявительницей и ее соседом по подъезду с давних времен сложились неприязненные отношения. В сентябре текущего года, встретив свою соседку на улице, мужчина начал оскорблять женщину в грубой нецензурной форме, причинив заявительнице моральные и нравственные страдания», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы рассказали, что по результатам проверки прокуратура города возбудила в дело об административном правонарушении.

Виновному было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.