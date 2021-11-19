Житель города Стрежевой был оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление соседки

В сентябре текущего года, встретив свою соседку на улице, мужчина начал оскорблять женщину в грубой нецензурной форме, причинив заявительнице моральные и нравственные страдания.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Томской области в городе Стрежевой местный 60-летний житель был оштрафован за оскорбление соседки. Мужчина начал оскорблять женщину в грубой нецензурной форме, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Между заявительницей и ее соседом по подъезду с давних времен сложились неприязненные отношения. В сентябре текущего года, встретив свою соседку на улице, мужчина начал оскорблять женщину в грубой нецензурной форме, причинив заявительнице моральные и нравственные страдания», - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы рассказали, что по результатам проверки прокуратура города возбудила в дело об административном правонарушении.
Виновному было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.