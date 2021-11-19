В Томске приставы взыскали более 300 млн рублей алиментов за 10 месяцев 2021 года

Большинство алиментщиков имеют официальную работу. Фото: Алексей ФОКИН

С января по октябрь 2021 года томские приставы взыскали более 300 млн рублей алиментов. Это на 30 % больше, чем за тот же период 2020-го, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С начала 2021 года (январь-октябрь) судебные приставы Томской области взыскали 304 млн рублей на содержание детей — это на 30 % больше, чем за тот же период 2020-го», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что всего в региональном управлении ведомства находилось более 18 тысяч таких исполнительных производств, 8 тысяч из которых были возбуждены в 2021 году.

В пресс-службе судебных приставов в свою очередь заявили, что от общего количества должников по алиментам в Томской области 77 % составляют мужчины, 23 % — женщины. Также они уточнили, что большинство алиментщиков имеют официальную работу.

Отмечается, что для взыскания задолженностей томские приставы применяют меры удержания части доходов, установления запретов на регистрацию транспорта и недвижимости, ограничения права на управление автомобилем, арест имущества и другие.

Судебные приставы добавили, что более 38 млн рублей взыскано с алиментщиков, ограниченных в специальном праве в виде управления транспортными средствами, более 2 млн рублей — с граждан, ограниченных в выезде за пределы РФ. В целях погашения долга на содержание детей произведено 300 арестов имущества.