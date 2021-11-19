Житель Тегульдетского района осужден за похищение 35 тыс. рублей у своей сожительницы

Используя функцию бесконтактной оплаты, в течение двух дней он приобретал продукты питания и алкогольные напитки в магазинах районного центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Тегульдетском районе местный 34-летний житель сядет в тюрьму на 2 года за похищение 35 тыс. рублей у своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В апреле 2021 года с целью хищения денежных средств мужчина присвоил банковскую карту своей 56-летней знакомой, с которой сожительствовал на протяжении 5 месяцев. Используя функцию бесконтактной оплаты, в течение двух дней он приобретал продукты питания и алкогольные напитки в магазинах районного центра. Затем, сняв через банкомат денежные средства в сумме 35 тыс. руб., уехал в г. Томск», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что с учетом совершения преступления в период условно-досрочного освобождения от наказания за совершение аналогичного преступления, а также наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, государственный обвинитель счел невозможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.