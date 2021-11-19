Врачам поступило более 80 обращений от томичей во время «Открытого приема»

Чаще всего звонившие задавали вопросы, касающиеся организации работы медучреждений: о записи к узким специалистам и на исследования. Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачам Томской области поступило более 80 обращений во время «Открытого приема» по телефону. Лидером стала Кожевниковская районная больница - 12 обращений, сообщает облздрав в своем telegram-канале.

«82 обращения поступило к руководителям медучреждений региона во время телефонного «Открытого приема» 15 ноября», - говорится в сообщении.

В облздрае рассказали, что лидерами по количеству обращений стали Кожевниковская районная больница (12 обращений), поликлиника №4 (8 обращений) и роддом №4 (7 обращений).

Также отмечается, что чаще всего звонившие задавали вопросы, касающиеся организации работы медучреждений: о записи к узким специалистам и на исследования, о получении бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, о прикреплении к медучреждению.

Помимо этого, 16 человек уточняли информацию о получении QR-кодов после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Добавим, что всего в 2021 году состоялось 7 «Открытых приемов», поступило 437 обращений. Следующее общение главврачей с пациентами в рамках проекта состоится 10 декабря.