в Томске утром 19 ноября возникли 9-ти бальные пробки

В городе в 9.10 были зафиксированы 9-ти бальные пробки. Фото: "Регион-70"

В Томске в пятницу, 19 ноября, в Томске возникли 9-ти бальные пробки. По данным из 2ГИСа, движение встало на проспектах Комсомольский, Кирова, Фрунзе, Ленина, а также на улице Красноармейская – Кирова.

- На трех полосах по Красноармейкой закрыто движение, там сломался трамвай, - передал наш корреспондент с места затора.

Если смотреть на данные 2ГИСа в городе в 9.10 были зафиксированы 9-ти бальные пробки. Самым затрудненном местом для проезда были улицы Красноармейская, Фрунзе, Ленина, Кирова, Дальне - Ключевская и Иркутский тракт.

Добавим, что на данный момент движение по всем перечисленным выше улицам наладилось.