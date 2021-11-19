В Томске до Нового года откроется новый детский сад на 145 мест

В новом детском саду будут работать две ясельные и четыре дошкольные группы. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске скоро откроет свои дери новый детский сад на 145 мест. Дошкольное учреждение будет находится по адресу ул. Высоцкого, 16, сообщает пресс-служба мэрии.

«Департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска разрешил ввод в эксплуатацию нового детского сада, рассчитанного на 145 мест», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в новом детском саду будут работать две ясельные и четыре дошкольные группы. В здании также есть два больших зала для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок. На прилегающей территории оборудована игровая зона.

Также отмечается, что детсад вошел в состав МАДОУ общеразвивающего типа №48. В настоящее время в корпус завозятся мебель и оборудование. В учреждении будут трудиться 45 сотрудников. Новый детсад планируется открыть до Нового года.

В мэрии уточнили, что в настоящее время завершается работа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада по Иркутскому тракту, 175/3. В разной степени строительной готовности находятся еще шесть детсадов в Октябрьском и Советском районах Томска.

Добавим, что строительство детсада в рамках национального проекта «Демография» вело СМУ ТДСК.