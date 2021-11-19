В 23 томских школах проведется капремонт не раньше 2023 года

в Томской области было отремонтировано всего три общеобразовательных учреждений. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 23 школах планируется капремонт по госпрограмме не раньше 2023 года. Общий объем затрат составит около 5 миллиардов рублей, об этом сообщил замгубернатора Александр Феденев на собрании облдумы в четверг.

-Начинается проект модернизации системы образования на предстоящие 2022-2025 годы, стоимость его для нашей области около 5 миллиардов рублей. Проект сейчас только начинается и мы направили заявку на ремонт 23 школ, - сказал замгубернатора.

Напомним, что ранее сообщалось как президент РФ запустил программу по капремонту школ на 2022-2026 годы. Таким образом, в Томской области было отремонтировано всего три общеобразовательных учреждений. Еще до конца 2021 года планируется завершить работы в Белоярской средней школе Верхнекетского района, Подгорнской школе Чаинского района.