В Томске 19 ноября синоптики обещают сильный ветер

В некоторых районах на севере ожидается температура до -13… -18°С. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 19 ноября 2021 года, в Томске температура опустится до минус 15 градусов. Переменная облачность с прояснениями, осадки в виде снега. Порывы ветра до 13м/с. Температура до -14… -15°С.

В регионе также переменная облачность, возможен снег и западный ветер. В некоторых районах на севере ожидается температура до -13… -18°С.

Напомним, как мы ранее сообщали о том, что синоптики Томской области прогнозируют морозы в ближайшие дни.