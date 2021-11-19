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Общество19 ноября 2021 1:03

В Томске 19 ноября синоптики обещают сильный ветер

Осадки в виде снега
Ксения Высотина
В некоторых районах на севере ожидается температура до -13… -18°С.

В некоторых районах на севере ожидается температура до -13… -18°С.

Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 19 ноября 2021 года, в Томске температура опустится до минус 15 градусов. Переменная облачность с прояснениями, осадки в виде снега. Порывы ветра до 13м/с. Температура до -14… -15°С.

В регионе также переменная облачность, возможен снег и западный ветер. В некоторых районах на севере ожидается температура до -13… -18°С.

Напомним, как мы ранее сообщали о том, что синоптики Томской области прогнозируют морозы в ближайшие дни.