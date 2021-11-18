В 2022 году по нацпроекту в Томской области власти планируют отремонтировать более 240 км дорог

Из года в год в Томской области ремонтируется все больше дорог и улиц населенных пунктов! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области состоялось общественное обсуждение результатов и планов на следующий год нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил интернет-портал администрации региона.

«Специалисты областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи с представителями заказчиков подвели итоги национального проекта в 2021 году, представили планы на 2022 год, а также ответили на вопросы жителей региона. В этом сезоне по нацпроекту дорожники отремонтировали свыше 211 км улично-дорожной сети. В следующем году регион планирует отремонтировать свыше 240 км дорог по нацпроекту», – говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

Специалисты отмечают, что при формировании списка объектов приоритет отдавался не только центральным транспортным магистралям, но и отдаленным городским улицам и региональным трассам. Всего в Томске планируется провести комплексный ремонт участков 11 улиц.

Кроме того, в следующем году будут приведены к нормативу две сотни километров региональных трасс в Томском, Шегарском, Колпашевском, Молчановском, Бакчарском, Чаинском, Верхнекетском и Зырянском районах области.