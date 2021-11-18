В Советском районе Томска погиб мужчина, упавший с крыши многоэтажного дома

В Томске периодически находят погибших при падении с высоты... Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске сотрудниками СК РФ по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины возле многоэтажного жилого дома в Советском районе города Томска, сообщила 18 ноября пресс-служба правоохранительного ведомства. К этой работе подключилась и прокуратура района, которая даст правовую оценку происшедшего.

Специалисты в пресс-релизе информируют о том, что вечером 18 ноября в следственный отдел по Советскому району г. Томск СУ СКР по Томской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины возле многоэтажного жилого дома, расположенного по ул. Гоголя, 30/4 в областном центре.

Местные жители отмечают, что по данному адресу продолжается затянувшееся строительство. Скорее всего, мужчина выполнял строительно-ремонтные работы на этом долгострое.

Отмечается, что следователи приступили к проведению проверки по данному факту. Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как стало известно, мужчина занимался строительно-ремонтными работами на крыше и верхних этажах высотки. Прокуратура Советского района Томска приступила к проверке, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований об охране труда при организации и проведении строительно-ремонтных работ, об этом информирует пресс-служба ведомства.