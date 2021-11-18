На железнодорожном вокзале «Томск I» пассажиры смогут узнать у приставов о своих долгах

Приставы завтра напомнят пассажирам вокзала, что долги необходимо платить... Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 19 ноября на железнодорожном вокзале «Томск I» судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого пассажиры смогут узнать об имеющихся долгах и рассчитаться по ним, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Мобильный пункт приставов будет размещен в здании железнодорожного вокзала «Томск I» с 14:00 до 16:00. Здесь любой желающий сможет проверить себя на наличие долга, а также оплатить его. Основная задача акции – работа с должниками по административным штрафам, но можно будет оплатить любую задолженность, включая налоги, кредиты, услуги ЖКХ и другие», – говорится в сообщении федеральной службы.

Заметим, что сотрудники УФССП России по Томской области уже не первый раз проводят подобные мероприятия. Проходили они ранее и в здании железнодорожного вокзала города.