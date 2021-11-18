В микрорайоне Зеленые Горки в Томске перекрыт перекресток из-за аварийных работ на водопроводе

"Томскводоканал" постарается быстро ликвидировать аварию на сетях в областном центре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В микрорайоне Зеленые Горки Октябрьского района Томска с 18 ноября до 22 часов 19 ноября будет перекрыт перекресток улиц Дизайнеров и Гамалеи из-за работ на водоводе, об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации города информирует о том, что ситуация является аварийной – бригады «Томскводоканала» проводят ремонт колодца со вскрытием дорожного полотна. При этом отключение холодной воды в домах микрорайона не предусматривается.

Специалисты мэрии отмечают, что в связи с проводимыми работами перекрыты обе полосы в точке самого перекрестка. Соответствующие знаки на данном участке установлены.

Компания «Томскводоканал» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и просит выбирать для движения объездные пути.