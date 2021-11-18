Полиция ищет пропавшего 29-летнего томича

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мужчины, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, 8 (952) 803-59-49. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция ищет пропавшего местного 29-летнего жителя. Сергей Коростов ушел из дома 17 ноября, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о том, что 17 ноября 2021 года ушел из дома по пер. Узбекский и до настоящего времени не выходит на связь Коростов Сергей Сергеевич, 14.09.1992 года рождения», - говорится в сообщении.

Уточняются приметы пропавшего: рост 173 см; худощавого телосложения; волосы темно-русые, глаза серо-голубые короткие; борода на лице.

В день исчезновения Сергей был одет в черную шапка, зеленую куртка и синие брюки.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мужчины, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, 8 (952) 803-59-49.