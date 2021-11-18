В соцсети обладминистрации Томска 19 ноября пройдет прямой эфир по вакцинации детей от гриппа

Начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения расскажет, насколько важна вакцинация детей от гриппа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В инстаграме обладминистрации Томска в пятницу, 19 ноября, пройдет прямой эфир по вакцинации детей от гриппа. Об этом сообщает облздрав в своем telegram-канале.

«В пятницу, 19 ноября, в 11 часов в аккаунте администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир с начальником отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения Светланой Рубейкиной», - говорится в сообщении.

В облздраве уточнили, что начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения расскажет, насколько важна вакцинация детей от гриппа в период сложной эпидемиологической обстановки; какие респираторные вирусные инфекции сегодня циркулируют среди детей; какое место занимают среди инфекционных болезней у детей коронавирусная инфекция и грипп; как протекают эти заболевания у маленьких пациентов.

Добавим, что свои вопросы можно будет оставить под постом-анонсом и во время трансляции.