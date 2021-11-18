В соцсети обладминистрации Томска 19 ноября пройдет прямой эфир по вакцинации детей от гриппа

Начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения расскажет, насколько важна вакцинация детей от гриппа.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В инстаграме обладминистрации Томска в пятницу, 19 ноября, пройдет прямой эфир по вакцинации детей от гриппа. Об этом сообщает облздрав в своем telegram-канале.
«В пятницу, 19 ноября, в 11 часов в аккаунте администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир с начальником отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения Светланой Рубейкиной», - говорится в сообщении.
В облздраве уточнили, что начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения расскажет, насколько важна вакцинация детей от гриппа в период сложной эпидемиологической обстановки; какие респираторные вирусные инфекции сегодня циркулируют среди детей; какое место занимают среди инфекционных болезней у детей коронавирусная инфекция и грипп; как протекают эти заболевания у маленьких пациентов.
Добавим, что свои вопросы можно будет оставить под постом-анонсом и во время трансляции.