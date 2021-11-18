В Томской области завершилось строительство нового кладбища

На данный момент подрядчик готовит технический план построенных объектов и инженерных сетей для постановки на кадастровый учет. Фото: кладбищавтомске.рф

В Томской области в селе Воронино завершилось строительство нового кладбища, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Подрядчик департамента капитального строительства Томска ЗАО «СМП-95» в полном объеме выполнил строительно - монтажные работы по строительству нового кладбища возле с. Воронино. Проект реализуется в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности» на 2015-2025 годы», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что муниципальным контрактом были предусмотрено устройство кварталов для захоронений более, чем на 64 тысячи мест, строительство административно-бытового здания и общественного туалета, очистных сооружений, инженерных коммуникаций (сетей связи, наружного водопровода, кабельной линии 0,4 кВ, наружного освещения), устройство асфальтобетонных дорог и проездов, а также благоустройство территории.

Также уточняется, что все эти работы на объекте выполнены, также подрядчик устранил замечания, сделанные в ходе выездного совещания и.о. мэра Томска Михаила Ратнера в сентябре, которые касались доступных подходов до мест захоронений.

На данный момент подрядчик готовит технический план построенных объектов и инженерных сетей для постановки на кадастровый учет.

Добавляется, что в настоящее время ведется приемка работ, выполненных подрядчиком, подготовка документов, необходимых для предоставления в Главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области.