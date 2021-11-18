В томском селе ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны

Виталий Тимофеевич воевал в 108-м стрелковом полку войск 2–го Украинского фронта. Фото: соцсети Александра Паныча.

В Томской области в селе Самусь прощаются с последним ветераном Великой Отечественной войны. Виталию Тимофеевичу Чигулину было 101 год, сообщает руководитель проектов дирекции федеральных программ Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Александр Паныч в своих соцсетях.

"Скорбная новость вновь пришла. Ушел последний ветеран Великой Отечественной войны из поселка Самусь ЗАТО Северск Томской области Виталий Тимофеевич Чигулин. Ему шел 102-й год»", - говорится в сообщении на странице.

Руководитель программы движения «Волонтеры победы» рассказал, что Виталий Тимофеевич родился в 1920 году. Воевал в 108-м стрелковом полку войск 2–го Украинского фронта. Участвовал в освобождении городов Каховка и Новороссийск.

- Он воспоминал: «Запомнилась страшная картина, как мы переправлялись через реку Вислу в Польше под открытым огнем. Очень много погибло солдат под шквальным огнем противника. Но перейти через реку нужно было любой ценой, и река стала красной от пролитой крови и кипела от взрывов. А было нашим солдатам по 20-22 года», - рассказал Александр Паныч в своих соцсетях.

Также отмечается, что в сентябре 1942 года был тяжело ранен, попав под выстрел немецкого снайпера. С тех пор он остался инвалидом, у него прострелено легкое и пробито сухожилие. Солдат проходил долгое лечение в госпитале, затем в звании сержанта, по состоянию здоровья, был комиссован.

Добавим, что по состоянию на 6 мая 2021 года в Томской области проживает более 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, более 3 тыс. труженика тыла, также около 45 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Более новых данных, к сожалению, не удалось найти.