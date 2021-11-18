Томичку осудили за угрозу убийством собственной матери

Подсудимая совершила преступление впервые, в содеянном раскаялась и примирилась с потерпевшей, государственный обвинитель указал на возможность назначения условного наказания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местную 31-летнюю жительницу осудили полтора года за угрозу убийством собственной матери. Женщина также ударила свою мать молотком по руке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Кировский районный суд г. Томска признал 31-летнюю томичку виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что в ноябре 2020 года, в ходе совместного распития спиртных напитков между дочерью и ее матерью возник конфликт из-за претензий последней к молодому человеку дочери. Позже уточняется, что в ходе развития конфликта обвиняемая высказывала 54-летней матери угрозы убийством и нанесла ей один удар молотком по руке, повлекший причинение средней тяжести вреда здоровью.

Отмечается, что подсудимая совершила преступление впервые, в содеянном раскаялась и примирилась с потерпевшей, государственный обвинитель указал на возможность назначения условного наказания.

Виновную приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.