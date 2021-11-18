Синоптики Томской области прогнозируют морозы в ближайшие дни

После морозов в области снова потеплеет. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в ближайшие дни ожидаются морозы. Температура опустятся до отметки -30°С, об этом сообщили в томском гидрометцентре.

- Температура воздуха ночью будет до -18...-23°С, местами до -30 градусов. Днем может достигнуть -13...-18°С, местами до -23°С. В субботу, 20 ноября, ночью -18...-23°С, местами до -30°С, днем -4...-9°С, местами до -14°С, - рассказал синоптик.

Также отмечается, что в пятницу, 19 ноября, ночью в Томске ожидается -20...-22°С, а днем -13...-15°С. А вот в субботу, 20 ноября, ночью -18...-20°С, днем -9...-11°С.

Синоптики добавили, что после морозов в области снова потеплеет. На следующей неделе днем ожидается от - 3 до +2°С. Уточняется, что в отдельных районах Томска 0...-2°С. Также прогнозируются в большинстве дней осадки. Но после теплой недели снова придут морозы.