В Томске планируется строительство экопарка в районе озера Беленькое

Ориентировочная площадь парка составляет 32 гектара. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске обсудили возможное строительство экопарка в районе озера Беленькое. Проектом предполагается максимально сохранить естественную природную среду, обустроить экологические тропы, создать детские игровые площадки и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров провел совещание по реализации проекта создания экологического парка вблизи оз. Беленькое в окрестностях с. Тимирязевское», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что на этой территории, расположенной между Тимирязевским и строящейся Левобережной дорогой, на месте старого русла реки Томь сохранилась целостная экосистема озер, проток и болот. Также уточняется, что в парке произрастает более 300 видов растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Отмечается, что по инициативе томского предпринимателя Светланы Хмельницкой разработан эскизный проект создания на этой территории природного экологического парка. Она же готова вложить инвестиции в его реализацию.

В мэрии подчеркнули, что будущем экопарке можно будет проводить познавательные и образовательные мероприятия для детей и студентов, создать условия для оздоровительного и семейного досуга, активного отдыха горожан. Проектом предполагается максимально сохранить естественную природную среду, обустроить экологические тропы, создать детские игровые площадки, места для кратковременного отдыха (скамьи и навесы от дождя, открытые беседки), кемпинги, спуски к воде в виде деревянных лестниц и мостков, плотики для уток, велопарковки и т.д.

Заместитель мэра Алексей Макаров в завершении совещания сказал, что идея с экопарком интересный проект. С учетом развития Левобережья Томи, создание в этом районе природного экопарка отвечает интересам города и горожан.

- Необходимо проработать шаги по переходу от идеи и эскиза к их воплощению, мы готовы оказать всяческое содействие инициаторам проекта на этом пути, - заявил он.

Мэрия добавила, что на данный момент предстоит решить ряд проблем, связанных с расчисткой озер и ликвидацией несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов на этой территории.