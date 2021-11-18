Полиция задержала томича, который подозревается в двойном ограблении

В Томске местный 37-летний житель был пойман сотрудниками полиции и теперь подозревается в двойном ограблении. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Накануне, в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступили сообщения от двух не знакомых друг с другом жительниц областного центра. Женщины сообщили о том, что по улице Учебной в городе Томске неизвестный мужчина похитил принадлежащие им сумки с имуществом», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сначала подозреваемый, находясь на улице Учебной города Томска увидел идущую томичку, которая держала в руке сумку. Воспользовавшись моментом, злоумышленник подбежал к женщине и вырвал сумку, после чего скрылся с места совершения преступления. Осмотрев содержимое, томич выкинул похищенное, не найдя ничего ценного для себя.

Далее подозреваемый, перейдя на противоположную сторону улицы Учебной, вырвал из рук сумку у другой женщины и скрылся с места происшествия. Обнаружив внутри сумки банковскую карту, подозреваемый на автомобиле направился в одну из автозаправочных станций областного центра, где попытался расплатиться похищенной картой за топливо, но, после неудачи, выбросил похищенное.

Позже в полиции заявили, что в результате розыска, мужчина был задержан. «Грабителем» оказался ранее судимый жителя областного центра, который подозревался в открытых хищениях имущества.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».