Психиатр Томского наркологического диспансера расскажет горожанам о способах бросить курить

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают: все формы употребления табака вредят здоровью, безвредной дозы табака не существует. Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Международный день отказа от курения отмечается 18 ноября. Томск присоединится к акции в интернете, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

«18 ноября в 15:00 в инстаграм-аккаунте «Будь здоров, Томск!» начнется прямой эфир на тему «Как бросить курить?», - сговорится в сообщении.

Найти ответ на этот вопрос поможет Елена Дмитриевна Стрельникова, врач высшей категории, психиатр-нарколог Томского областного наркологического диспансера.

Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2021 году он приходится на 18 ноября. Основная задача - привлечь внимание общественности к негативным последствиям курения табака.

Как известно, в России действует запрет на курение в общественных местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и др. Даже в кино больше не принято показывать сцены курения.

Оригинальный способ борьбы с курением существует в Турции. Взрослым здесь запрещено курить, дабы не подавать плохой пример детям, а если турок нарушит антитабачное предписание, он вынужден будет отдать мешок муки или сахара бедным. В этой стране даже существует музей, где собраны советы тех людей, которым удалось побороть свою пагубную привычку.