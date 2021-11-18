Жителя Александровского района Томской области будут судить за убийство лося

Факт незаконной охоты был выявлен случайно, благодаря мобильному телефону охотника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Александровского района Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной охоте на лося; в незаконной охоте обвиняют 30 – летнего жителя района, сообщили в ведомстве.

«Прокуратура Александровского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в январе 2021 года мужчина без разрешения на охоту, застрелил лося в 27 километрах от с. Назино. Все свои действия по выслеживанию и отстрелу дикого животного охотник снимал на мобильный телефон.

Факт незаконной охоты был выявлен случайно, полиция изучала мобильный телефон охотника в рамках расследования в отношении него другого уголовного дела.

Ущерб от преступления составил 80 тыс. рублей.

Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Александровского района, одновременно прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба.