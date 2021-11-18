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Происшествия18 ноября 2021 4:31

Жителя Александровского района Томской области будут судить за убийство лося

Все свои действия по отстрелу дикого животного охотник снимал на мобильный телефон
Елена Андреева
Факт незаконной охоты был выявлен случайно, благодаря мобильному телефону охотника.

Факт незаконной охоты был выявлен случайно, благодаря мобильному телефону охотника.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Александровского района Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной охоте на лося; в незаконной охоте обвиняют 30 – летнего жителя района, сообщили в ведомстве.

«Прокуратура Александровского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в январе 2021 года мужчина без разрешения на охоту, застрелил лося в 27 километрах от с. Назино. Все свои действия по выслеживанию и отстрелу дикого животного охотник снимал на мобильный телефон.

Факт незаконной охоты был выявлен случайно, полиция изучала мобильный телефон охотника в рамках расследования в отношении него другого уголовного дела.

Ущерб от преступления составил 80 тыс. рублей.

Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Александровского района, одновременно прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба.