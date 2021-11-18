В Томской области спасен заблудившийся в тайге 50-летний вахтовик

Заблудившийся охотник подвернул ногу в тайге и самостоятельно передвигаться не мог. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Верхнекетском районе Томской области спасен ушедший на охоту в тайгу 50-летний сотрудник вахтового поселка; мужчина ждал помощи 5 дней, рассказали в полиции региона.

«14 ноября 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение, о том, что 10 ноября в обеденное время с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от п. Белый Яр, ушел на охоту и не вернулся работник организации, 1971 года рождения», – говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Спасательную операцию проводил личный состав районного отдела полиции. Сначала полицейские на снегоходе добрались до болота, дальше шли пешком.

Поиски продолжались несколько часов, мужчину отыскали в 7 километрах от вахтового поселка, он прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и пытался согреться у костра.

Вахтовик рассказал, что в тайге он заблудился, более того, подвернул ногу и сам передвигаться уже не мог. Он ждал помощи 5 дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ручьев.

Замерзшего, но живого охотника благополучно доставили в поселок.