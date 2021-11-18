Бесплатные автобусы продолжат возить томичей между поселками Спутник и Сосновый бор

Городские власти обещают решить проблему транспортного обслуживания поселка Спутник. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специальные автобусы продолжат вывозить людей из поселка Спутник до поселка Сосновый бор; рейсы будут совершаться на безвозмездной основе, сообщает телеграм-канал мэрии Томска.

«Администрации Томска удалось договориться с перевозчиком о продлении бесплатных вывозных маршрутов из поселка Спутник», - говорится в сообщении.

- Специальные автобусы продолжат и на следующей неделе вывозить людей из пос. Спутник до пос. Сосновый бор на безвозмездной основе. Регулярность рейсов в часы пик останется прежней - один раз в 30 минут. Кроме того, несколько раз в день автобусы будут заезжать в Кузовлево, - заявил начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

По словам чиновника, параллельно администрация Томска продолжает работу по определению нового перевозчика на маршрут № 22, а также рассматривает иные альтернативные варианты организации транспортной доступности Спутника.

В ноябре 2021 года жители поселка Спутник записали видеообращение к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Томичи требуют разобраться в проблеме с транспортной доступностью поселка.