Полиция нашла живым и здоровым томича, ушедшего из дома в мае 2021 года

Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации за помощь в проведении поисковых мероприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установлено местонахождение 48-летнего томича, который в мае 2021 года ушел из дома и перестал выходить на связь с семьей, в полиции поблагодарили горожан за помощь в поисках, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Благодаря неравнодушным гражданам полицейские установили местонахождение ранее пропавшего Иванченко Бориса Викторовича, 1973 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Ранее в дежурную часть ОМВД по Кировскому району Томска поступило сообщение о том, что мужчина 29 мая 2021 года ушел из дома по улице Учебной.

Особо подчеркивается, что жизни и здоровью томича ничего не угрожает. В отношении него противоправных действий не совершалось.