В Ленинском районе Томска к Новому году украсят живую елку на улице Карла Ильмера

Живую елку на Карла Ильмера украсят светодиодной иллюминацией и праздничным баннером. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из главных новогодних елок в Ленинском районе Томска в предстоящие зимние праздники станет живое дерево, растущее по ул. К. Ильмера, 19; это совместное решение районной администрации и жителей Каштака, сообщает пресс-служба мэрии.

«Глава администрации Ленинского района Светлана Садковская вместе с активными томичам и представителями УК и ЖСК провела пеший обход внутриквартальных территорий участков улиц Карла Ильмера, 79 Гвардейской Дивизии, Говорова и пр. Мира. В преддверие новогодних праздников одной из задач обхода было определить места, где возможно смонтировать иллюминацию, украсить дворы и общественные пространства», - говорится в сообщении.

Остальные районы Томска также готовятся к Новому году. Так, в Кировском районе, на ул. Нахимова, 1а к новогодним праздникам уже установлена иллюминация на живую елку. Кроме того, 30-метровую ель украсят в Буфф-Саду.

В настоящее время завершена процедура аукциона на строительство зимнего городка по ул. Красноармейская, 122, подрядчик определен. Как и в прошлом году, там будет открыт каток с пунктом проката инвентаря.