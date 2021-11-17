В Томской области региональную социальную доплату к пенсии получают свыше 27 тысяч человек

Государство поддерживает тех, кто не может себя обеспечить и прокормить... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области региональную социальную доплату к пенсии получают свыше 27 тыс. человек: в их числе пенсионеры по старости, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, сообщает 17 ноября пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты информируют о том, что с 1 января следующего года эта выплата будет назначаться в беззаявительном порядке на основе данных о доходах, полученных от Пенсионного фонда РФ. По словам начальника областного департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма дохода получателя не превышает величины прожиточного минимума пенсионера в 10 436 рублей в текущем году.

Заметим, что сейчас эта доплата к пенсии назначается в заявительном порядке для получателей пенсии по старости и автоматически — детям-инвалидам и детям, которым установлена пенсия по потере кормильца.