В Томске 2 года жители помогают САХ отслеживать незаконные свалки и переполненные контейнеры

Региональный оператор САХ вывозит из областного центра мусор каждый день. Фото: сайт мэрии Томска

Два года прошло с того момента, когда регоператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» запустил в работу онлайн-сервис «Экологический контроль». С тех пор САХ получает информацию от горожан о незаконных местах складирования ТКО и о переполненных контейнерах, сообщила 17 ноября пресс-служба мэрии областного центра.

Специалисты информируют о том, что поступающие от горожан через Интернет сигналы учитываются предприятием при ежедневном планировании маршрутов спецтехники. «По закону мы каждый день корректируем маршруты следования всех мусоровозов с учетом погодных условий, автомобильных «пробок», наполняемости контейнеров, состояния здоровья водителей. Также на предприятии существует система контроля качества работы персонала. Если будет установлено, что мусоровоз не вывез ТКО с площадки, работнику грозит административное взыскание», – пояснил директор САХ Михаил Курилов.

Заметим, что сегодня в работе службы регоператора задействовано 65 единиц спецтехники.