«Томь» проиграла лидеру ФНЛ

Это седьмая домашняя победа оренбуржцев. Фото: сайт orenday.ru

В среду, 17 ноября, в поселке Ростоши состоялся матч 23-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 между «Оренбургом» и «Томью». Хозяева поля оказались сильнее сибирского клуба – 2:1.

Счет открыл «Оренбург» уже на второй минуте матча: ворота томского клуба поразил Диалло. "Томь" сумела отыграть один мяч в начале второго тайма. На 50-й минуте Александр Ставпец головой замкнул передачу от Павла Кудряшова - 1:1.

На последней добавленной минуте хозяева поля вырвали победу: мяч в ворота «Томи» забил Владимир Сычевой. 2:1 в пользу «Оренбурга».

Следующую игру первенства ФНЛ «Томь» проведет в Тольятти 21 ноября, соперником будет местный «Акрон».