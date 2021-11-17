В Томске за убийство судят иностранного гражданина, который более 20 лет скрывался от правосудия

Мужчина 23 года скрывался от российского правосудия за границей... Но попал в руки правоохранителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Томска начато рассмотрение по существу уголовного дела в отношении обвиняемого, который 23 года находился в розыске по обвинению в убийстве и незаконном лишении свободы. Преступления были совершены в 1998 году. Об этом 17 ноября рассказали пресс-службы прокуратуры региона и СУ СК РФ по Томской области.

Правоохранительные ведомства излагают суть уголовного дела двадцатилетней давности. По версии следствия тогда обвиняемый, гражданин Узбекистана, которому сегодня более 40 лет, был несовершеннолетним и вместе с земляками занимался торговлей цветами на территории Томска в фирме «Нарпай». «Они напали на пришедшего к ним для урегулирования ранее возникшего конфликта потерпевшего, избили его, связали и перенесли в подвальное помещение. После этого группа лиц продолжила избиение потерпевшего в течение длительного времени и нанесли ему не менее 70 ударов кулаками и ногами по различным частям тела, причинив множественные телесные повреждения, повлекшие его смерть», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что после совершения преступления обвиняемый скрылся на территории иностранного государства. Он был объявлен в розыск. А вот его подельники попали в руки российского правосудия. В феврале 2000 года уголовное дело в отношении 4 обвиняемых, участвовавших в избиении потерпевшего, было направлено в Томский областной суд. По окончания процесса виновным назначены наказания в виде длительных сроков лишения свободы. В настоящее время они уже освобождены из мест лишения свободы по отбытию срока наказания.

Сообщается, что в феврале текущего года местонахождение обвиняемого было установлено. Мужчина был задержан и помещен под стражу. При предъявлении обвинения он виновным себя не признал и от дачи показаний отказался. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Томска.