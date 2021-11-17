В Томской области компании нефтегазодобывающей отрасли не снижают добычу сырья

Нефтегазовая отрасль - один из столпов экономики Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области предприятия нефтегазодобывающего комплекса подвели итоги своей работы за 3 квартала текущего года, сообщил 17 ноября интернет-портал администрации региона. Так, индекс производства по добыче полезных ископаемых к сентябрю прошлого года составил 129,7 %.

По словам и. о. начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области Игоря Карташова, ведущие компании нефтегазового комплекса, начиная с марта этого года, демонстрируют стабильные показатели по добыче углеводородного сырья.

Специалисты отмечают, что по информации, представленной компаниями, объем добычи жидких углеводородов за 9 месяцев составил более 5 млн тонн, а суммарное количество добытого газа – около 5 млрд куб. м.