В Томске суд приговорил директора филиала «Экология-Новосибирск к сроку за мошенничество с бюджетными деньгами

В Томской области периодически ловят за руку ушлых дельцов за махинации с бюджетными деньгами! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области суд признал виновным в мошенничестве с бюджетными средствами бывшего директора местного филиала ООО «Экология-Новосибирск», об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«Как установлено судом и следствием, в период с августа по декабрь 2020 года подсудимый в рамках реализации функций регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области в целях получения субсидии из регионального бюджета представил в уполномоченный орган документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах, на основании которых в декабре 2020 года организации в качестве субсидии были необоснованно перечислены денежные средства в сумме более 8,5 миллионов рублей, выделенные в рамках национального проекта «Экология»», – сказано в сообщении пресс-службы.

Специалисты отмечают, что в ходе следствия и в судебном заседании подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Сообщается, что суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.