Томская область частично вошла в новый список территорий Крайнего Севера

В правительстве заявили, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня регионов Крайнего Севера, по-прежнему будут получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; список территорий необходим для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим в этих районах людям, сообщается на странице правительства в соцсетях.

«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», - говорится в сообщении.

Особо подчеркивается, что с точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, по-прежнему будут получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Полностью включены в перечень Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край.

15 ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому территория Карелии больше не входит в состав регионов Крайнего Севера. Документ, опубликованный на портале правовой информации, отменяет указ Бориса Ельцина.

Из списка также убрали Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ.

Жители районов Крайнего Севера имеют право на надбавки к зарплате, дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию, компенсацию транспортных расходов и другие льготы.