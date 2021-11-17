В декабре на улице Высоцкого в Томске появится остановка пассажирского транспорта

Городская администрация направила на согласование в Думу Томска проект решения о присвоении новым остановочным пунктам наименования «Улица Высоцкого». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Остановка пассажирского транспорта "Улица Высоцкого" появится в Томске; остановочные комплексы будут расположены вблизи нового детского сада по ул. Высоцкого, 16 по четной и нечетной сторонам улицы, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Создание остановочных комплексов улучшит транспортную доступность для посетителей и сотрудников этого социально-значимого объекта, а также жителей близлежащих многоквартирных домов», - говориться в сообщении горадминистрации.

Уже начались работы по устройству площадок для остановочных комплексов, предстоит установить пешеходный переход через проезжую часть. Все работы планируется завершить в декабре.

По улице Высоцкого, которая располагается на окраине города, в конце Иркутского тракта, пролегают маршруты двух троллейбусов №№1 и 7, а также маршрутных автобусов №№ 2, 8, 9, 13, 14.

Улица в честь актера, поэта, автора и исполнителя Владимира Семеновича Высоцкого появилась в Томске в 1998 году.

По данным почти 10-летней давности, улицы Высоцкого есть в 32 населенных пунктах страны.