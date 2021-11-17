Коронавирус в Томске: + 275 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Иван Макеев

17 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 52 393 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 115 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. В коечном фонде свободно 21,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 36 626 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 247 пациентов скончалось, 36 388 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 182 538 человек, 259 084 скончались, 7 882 836 выздоровели.

«КП-Томск» 17 ноября писала о том, что в Томскую область пришло почти 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».