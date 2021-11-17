В Северске составляют административные протоколы за нарушение масочного режима и отсутствие QR-кодов

На сегодняшний день в Северске от коронавируса привито 53494 человека. Ревакцинировано 5522 человека. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях Томской области появилось видео задержания в Северске женщины, которая отказалась надеть защитную маску в магазине. Задержали северчанку полицейские.

По данным мэрии закрытого города, за минувшую неделю в Северске составлено 54 протокола за нарушение масочного режима и 24 - за отсутствие QR-кодов или справок от медицинских организаций.

"По состоянию на 17.11.2021 на территории Северска выявлено 14652 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 11578, на лечении в респираторном госпитале Северска находится 366 пациентов, 2552 пациента получают лечение амбулаторно", - говорится также в сообщении.

Северск находится на первом месте среди городов системы ЗАТО по количеству привитых от коронавирусной инфекции жителей, однако ситуация остается напряженной. Об этом заявил мэр города Николай Диденко.

- Необходимо соблюдать ограничительные меры и максимально серьезно отнестись к вакцинации, поскольку это реальная возможность защититься от болезни и ее тяжелого протекания, - заявил чиновник.