Холдинг «Новапорт» купил аэропорт в Стрежевом

Рейсы в Стрежевой выполняются из томского аэропорта Богашево, однако и томичи и стрежевчане из-за дороговизны билетов предпочитают добираться до севера в объезд, через Нижневартовск или по зимней дороге. Фото: СОЦСЕТИ

Холдинг «Новапорт» приобрел комплекс зданий и земельные участки на территории аэропорта Стрежевой на севере Томской области; компания купила четыре земельных участка и 20 нежилых зданий, сообщает портал Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Сумма сделки составила 44,8 млн руб. Имущественный комплекс Стрежевого выставлялся на торги в рамках банкротства авиакомпании «Томск Авиа», - говорится в сообщении.

Власти Томской области еще в августе 2021 года заявляли о необходимости оздоровления аэропорта в столице нефтяников, в том числе, через расширение программы субсидирования, увеличение количества рейсов и другие меры.

Компания «Новапорт», занимающаяся строительством и реконструкцией объектов аэропортовой инфраструктуры, на своем сайте никакой информации о сделке не разместила.