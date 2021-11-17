В Томскую область пришло почти 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» предназначен для тех, кто не менее полугода назад перенес COVID-19, либо для тех, кто планирует поставить вторую прививку после предыдущей вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область получила 9 600 доз вакцины «Спутник Лайт», также на этой неделе в регион поступило 18 600 доз препарата «Спутник V», сообщает региональный оперштаб.

- Сейчас вакцина проходит процесс оформления всех необходимых документов и распределяется по медицинским учреждениям, - рассказала начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

На сегодняшний день препаратом «Спутник Лайт» привились 71 459 жителей региона. Кстати, в департаменте здравоохранения напомнили, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» могут поставить далеко не все желающие – эта вакцина предназначена для тех, кто не менее полугода назад перенес COVID-19, либо для тех, кто планирует поставить вторую прививку после предыдущей вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Перед прививкой необходимо предоставить сертификат о вакцинации, либо выписку о перенесенном заболевании.

Всего вакцинацию от COVID-19 на сегодняшний день прошли 420 883 жителя Томской области, оба компонента поставили 351 702 человека.

Среди вакцинированных 125 115 человек старше 60 лет.

Начиная с прошлой недели, томичи активно писали в сосетях о том, что в городе закончилась вакцина "Спутник Лайт". Препарата, по словам горожан, не было ни в поликлиниках, ни в мобильных пунктах вакцинации.

По данным на 16 ноября 2021 года в Томской области 52 118 подтвержденных случая заболевания COVID-19, общее число жертв пандемии в нашем регионе составляет 613 человек.

"КП-Томск" 17 ноября писала о том, почему важна вакцинация от Covid-19 и какая реакция на прививку считается нормальной.