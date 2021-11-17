Президент РФ помиловал 18-летнюю воспитанницу томской колонии

Решение о помиловании по осужденным, отбывающим наказание в Томской области, принято впервые за последние 20 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от отбывания наказания воспитанницы томской колонии; 18-летнюю уроженку Алтайского края освободят в ноябре, сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области.

«Девятиклассница одного из сел Алтайского края была осуждена Барнаульским судом за незаконный оборот наркотиков по ст. 228 ч.4 УК РФ на 2,5 года отбывания в воспитательной колонии №2», - говорится в сообщении.

В томской воспитательной колонии №2 содержатся осужденные девушки в возрасте от 14 до 18 лет, согласно ст.139 УИК РФ могут быть оставлены в ВК до 19 лет.

- Акт помилования - это важное событие для всей томской уголовно-исполнительной системы: оступившемуся подростку дан шанс начать жизнь с «чистого листа», - прокомментировал сообщение об освобождении девушки врио начальника управления ФСИН по Томской области Сергей Цисарь.

Решение о помиловании по осужденным, отбывающим наказание в Томской области, принято впервые за последние 20 лет.

Воспитанница, отбывавшая наказание в Томской воспитательной колонии № 2, летом 2021 года обратилась к президенту РФ с ходатайством о помиловании. Областная комиссия по вопросам помилования, которую возглавляет уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, ходатайство осужденной поддержала.

В аппарате обмудсмена уточнили, что еще в апреле 2021 года Елена Карташова при посещении ВК № 2 беседовала с этой девушкой, выяснила, что она положительно характеризуется администрацией колонии и намерена в дальнейшем вести законопослушный образ жизни.

12 ноября Президент РФ подписал указ об освобождении от отбывания наказания воспитанницы томской колонии. Указ вступит в законную силу по истечении 10 дней с момента подписания, после чего девушка будет освобождена из-под стражи.