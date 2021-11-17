Мэрия Томска напомнила жителям о том, что налоги на имущество необходимо оплатить до 1 декабря

Также уплатить налоги можно при помощи мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Администрация города напомнила томичам о то, что налоги на имущество необходимо оплатить до 1 декабря. Мэрия также рассказала, где и как можно уплатить налог.

«ИФНС г. Томска напоминает горожанам о необходимости своевременно оплатить имущественные налоги. Срок уплаты для всех собственников земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей и машиномест - не позднее 1 декабря 2021 года. Уплатить налоги можно наличными средствами в отделениях банков и почты России, в электронном виде - на сайте ФНС России и на портале Госуслуг», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что уплатить налоги на сайте ФНС России можно в личном кабинете налогоплательщика или с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин». Последний позволяет уплачивать налоги в режиме онлайн и формировать платежные документы для уплаты наличными средствами.

Уточняется, что логин и пароль для входа в «Личный кабинет» горожане могут получить, обратившись с паспортом в ИФНС России по г. Томску по адресам: пр. Фрунзе, 55; пр. Фрунзе, 103д ул. Нахимова, 8/1, ул. Енисейская, 19/1.

Помимо этого, добавляется, что также уплатить налоги можно при помощи мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение «Налоги ФЛ» доступно пользователям смартфонов в App Store и Google-Play.