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Общество17 ноября 2021 5:02

Мэрия Томска напомнила жителям о том, что налоги на имущество необходимо оплатить до 1 декабря

Городская администрация рассказала, где и как можно уплатить налоги
Ксения Высотина
Также уплатить налоги можно при помощи мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Также уплатить налоги можно при помощи мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Администрация города напомнила томичам о то, что налоги на имущество необходимо оплатить до 1 декабря. Мэрия также рассказала, где и как можно уплатить налог.

«ИФНС г. Томска напоминает горожанам о необходимости своевременно оплатить имущественные налоги. Срок уплаты для всех собственников земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей и машиномест - не позднее 1 декабря 2021 года. Уплатить налоги можно наличными средствами в отделениях банков и почты России, в электронном виде - на сайте ФНС России и на портале Госуслуг», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что уплатить налоги на сайте ФНС России можно в личном кабинете налогоплательщика или с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин». Последний позволяет уплачивать налоги в режиме онлайн и формировать платежные документы для уплаты наличными средствами.

Уточняется, что логин и пароль для входа в «Личный кабинет» горожане могут получить, обратившись с паспортом в ИФНС России по г. Томску по адресам: пр. Фрунзе, 55; пр. Фрунзе, 103д ул. Нахимова, 8/1, ул. Енисейская, 19/1.

Помимо этого, добавляется, что также уплатить налоги можно при помощи мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение «Налоги ФЛ» доступно пользователям смартфонов в App Store и Google-Play.