В Томске оштрафовали аптеку на 125 тыс. рублей за завышение цен на жизненно важные препараты

По факту нарушений возбуждено два административных дела. Фото: Ксения Высотина

В Томске департамент лицензирования наказал аптеку за завышение цен на жизненно важные препараты. Руководство аптеки оштрафовано на 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области проверил цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в 138 аптеках», - говорится в сообщении.

В региональной администрации рассказали, что по факту нарушений возбуждено два административных дела по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ («нарушение законодательства об обращении лекарственных средств»). По одному из дел департаментом уже вынесено решение — руководство аптеки оштрафовано на 125 тысяч рублей. Второе находится в стадии расследования.

Начальник департамента Александр Деев отметил, что жители Томской области могут проверить цены на жизненно важные лекарства. С июня работает сервис контрольаптек70.рф, где можно ввести штрих-код препарата и увидеть его предельную розничную цену.

Помимо этого, в департаменте по лицензированию и региональному государственному контролю Томской области по телефону 8 (3822) 279-323 работает горячая линия: по ней жители могут задать вопрос по работе сервиса, оставить отзыв или жалобу.