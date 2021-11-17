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Общество17 ноября 2021 4:36

В Томске оштрафовали аптеку на 125 тыс. рублей за завышение цен на жизненно важные препараты

По факту нарушений возбуждено два административных дела
Ксения Высотина
По факту нарушений возбуждено два административных дела.

По факту нарушений возбуждено два административных дела.

Фото: Ксения Высотина

В Томске департамент лицензирования наказал аптеку за завышение цен на жизненно важные препараты. Руководство аптеки оштрафовано на 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области проверил цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в 138 аптеках», - говорится в сообщении.

В региональной администрации рассказали, что по факту нарушений возбуждено два административных дела по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ («нарушение законодательства об обращении лекарственных средств»). По одному из дел департаментом уже вынесено решение — руководство аптеки оштрафовано на 125 тысяч рублей. Второе находится в стадии расследования.

Начальник департамента Александр Деев отметил, что жители Томской области могут проверить цены на жизненно важные лекарства. С июня работает сервис контрольаптек70.рф, где можно ввести штрих-код препарата и увидеть его предельную розничную цену.

Помимо этого, в департаменте по лицензированию и региональному государственному контролю Томской области по телефону 8 (3822) 279-323 работает горячая линия: по ней жители могут задать вопрос по работе сервиса, оставить отзыв или жалобу.