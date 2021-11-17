В Томске полиция ищет мужчину, который пропал в мае 2021 года

02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, 8 (952) 803-59-49. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция ищет без вести пропавшего 48-летнего мужчину. Борис Иванченко вышел из дома 29 мая 2021 года и не вернулся, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о том, что 29 мая 2021 года ушел из дома по улице Учебной 5 города Томска и до настоящего времени не вернулся Иванченко Борис Викторович, 1973 года рождения», - говорится в сообщении.

Уточнятся приметы пропавшего: рост 170 см., на вид 45-50 лет, среднего телосложения, на затылке шрам.

В день исчезновения Борис Иванченко был одет в джинсы синего цвета, куртка серого цвета, старые ботинки темного цвета, шапка темно-серого цвета.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мужчины, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, 8 (952) 803-59-49.