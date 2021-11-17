В Томске на следующей неделе начнут работать лыжные базы

27 ноября начнут свою работу семь лыжных баз города: «Буревестник», «Метелица», «Кедр», «Черемушки», в Сосновом бору, ТГУ и ТУСУР» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске в субботу, 27 ноября, начнут работать лыжные базы. Пункты проката инвентаря откроют уже на этих выходных, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Зимний сезон томские лыжные базы и пункты проката инвентаря откроют в субботу, 27 ноября. В это день начнут свою работу семь лыжных баз города: «Буревестник», «Метелица», «Кедр», «Черемушки», в Сосновом бору, ТГУ и ТУСУР», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в честь открытия зимнего спортивного сезона 27 ноября на лыжной базе «Метелица» (ул. Королева, 13) состоятся соревнования по лыжным гонкам. Начало соревнований в 11.00.

Добавляется, что заявки на участие, заверенные врачом и руководителем командирующей организации, принимаются до 11.00 26 ноября на e-mail: serghome@mail.ru.