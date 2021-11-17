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Общество17 ноября 2021 2:35

Томская полиция задержала 14-летнего подростка, который ходил в подземном переходе с игрушечным пистолетом

Мальчик выпрашивал деньги у прохожих
Ксения Высотина
14-летний юноша и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району, с которым инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа.

14-летний юноша и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району, с которым инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа.

Фото: "КП" Архив

В Томске полиция задержала несовершеннолетнего подростка, который выпрашивал деньги в подземном приходе, а за спиной держал игрушечный пистолет. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

«Поступило сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе в районе улицы Иркутский тракт, 112 «б» города Томска, молодой человек просит у прохожих деньги, в руке за спиной находится предмет похожий на пистолет», - говорится в сообщении.

Далее в пресс-службе рассказали, что сотрудниками полиции установлен 14-летний юноша и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району, с которым инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа. Утоняется, что находящийся при подростке подозрительный предмет оказался игрушкой. В настоящее время подросток передан законным представителям.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.